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Став відомий найприбутковіший
поїзд в Україні за 2017 рік

Став відомий найприбутковіший поїзд в Україні за 2017 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:18

Став відомий найприбутковіший поїзд в Україні за 2017 рік

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:18

Мне казалось, что убыточными могут быть только незагруженные маршруты... Кто и как считал эти тарифы, если при загрузке более 90% железка убытки получает? Ответственность кто-то за это понес? Не знаю, может, сейчас что-то улучшилось, но лет 10 назад ездил Днепр-Трускавец, это такой отстой - вагоны немецкие (наверное по репарациям полученные), точно с 60-70-х годов не ремонтировались. И это тогда "фирменным поездом" называлось!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:12

  Radon написав:Мне казалось, что убыточными могут быть только незагруженные маршруты... Кто и как считал эти тарифы, если при загрузке более 90% железка убытки получает? Ответственность кто-то за это понес? Не знаю, может, сейчас что-то улучшилось, но лет 10 назад ездил Днепр-Трускавец, это такой отстой - вагоны немецкие (наверное по репарациям полученные), точно с 60-70-х годов не ремонтировались. И это тогда "фирменным поездом" называлось!

Ну так и сейчас не лучше. На параллельной ветке статья есть по вайфаю , так там деятели из УЗ отвечают, что не в состоянии даже электророзетки провести.

Да и не понятны некоторые маршруты. Самый убыточный длинный, через всю страну? КАК?
На втором месте один из самых коротких: №686/685 Измаил – Одесса (его кстати уже сократили). 9 вагонов, 65% заселенности.
Посмотрел расписание и цены. Примерно 140 грн билет.

1) Даже если там все плацкарт, то это 486 мест. Убыток заявлен – 97,4 млн грн или же 135 тысяч гривень на 486 мест, или же 278 грн на 1 место.
Но, 65% мест продано, как минимум, по цене не ниже себестоимости. Значит, на каждом не проданном месте они получили убыток 428 грн.
КАК? Такое не может быть. Это явная афера.

2) Ехать 250 км целых шесть с половиной часов, да еще и ночью (из Измаила) :shock: когда можно всего за 4 часа доехать на автобусе, почти за те же деньги?

Может в "консерватории" кого то хитросделанного подправить надо? :twisted:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:26

Ничего удивительного. Люди едут в Москву на заработки....
vetka
 
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