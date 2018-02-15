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Економіка України зросла на 2,2% у 2017 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2017 року становить 2,2% проти 2,3% за 2016 рік.
Дивися повний текст Економіка України зросла на 2,2% у 2017 році
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