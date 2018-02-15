Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст В Україні з’явиться єдиний квиток для подорожей, що працюватиме на блокчейні.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:46
В Україні з’явиться єдиний квиток для подорожей, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з’явиться єдиний квиток для подорожей, що працюватиме на блокчейні.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:46
Эти писаки вообще не видят никакой разницы между "единым билетом" и "приложением, которое предлагает билеты для путешествий автобусом, поездом и самолетом"?
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