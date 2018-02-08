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Через підвищення мінімальної зарплати влада забере у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:47
Пропонуємо до обговорення:
Таку точку зору в коментарі висловив експерт паливного ринку, директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.
Дивися повний текст Через підвищення мінімальної зарплати влада забере у частини українців субсидії – експерт
.
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