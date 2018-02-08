RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через підвищення мінімальної
зарплати влада забере у...

Через підвищення мінімальної зарплати влада забере у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:47

Через підвищення мінімальної зарплати влада забере у...

Пропонуємо до обговорення:
Таку точку зору в коментарі висловив експерт паливного ринку, директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Дивися повний текст Через підвищення мінімальної зарплати влада забере у частини українців субсидії – експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80131
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні
R2 » Сер 14 лют, 2018 14:40
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 14:40
romiks2009
В Україні тепер можна розлучатися через Facebook
R2 » Сер 14 лют, 2018 09:59
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 09:59
hodkonem36
ФГВФО хоче підвищення гарантованої суми відшкодування... 1, 2
R2 » Чет 08 лют, 2018 15:48
11 453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 22:19
aleks_vodas
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12678)
15.02.2018 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.