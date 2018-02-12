|
|
Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58
Пропонуємо до обговорення:
Власникам авто з іноземною реєстрацією пропонують три місяці амністії для розмитнення транспортних засобів.
Дивися повний текст Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала власникам єврономерів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80131
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58
Неужели о народе начали думать? Сомневаюсь.
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 705
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1035 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама