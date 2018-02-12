Власникам авто з іноземною реєстрацією пропонують три місяці амністії для розмитнення транспортних засобів.
Дивися повний текст Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала власникам єврономерів.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58
Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала власникам єврономерів.
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:26
интересно каким образом можно будет их растаможить без участия владельца, у 90%
катающихся на еврономерах нет никаких документов о праве собственности на автомобиль, только какие-то договора от липовых фирмочек
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:30
Ну так чинуши это и понимают: делают вид что идут на поступки. На самом деле срать им на пересичных.
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