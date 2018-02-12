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Дамо три місяці: нардеп розкрив,
що Рада підготувала...

Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58

Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала...

Пропонуємо до обговорення:
Власникам авто з іноземною реєстрацією пропонують три місяці амністії для розмитнення транспортних засобів.

Дивися повний текст Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала власникам єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:58

Неужели о народе начали думать? Сомневаюсь.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:26

  сірий написав:Неужели о народе начали думать? Сомневаюсь.


интересно каким образом можно будет их растаможить без участия владельца, у 90%
катающихся на еврономерах нет никаких документов о праве собственности на автомобиль, только какие-то договора от липовых фирмочек :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:30

  antikkristall написав:
  сірий написав:Неужели о народе начали думать? Сомневаюсь.


интересно каким образом можно будет их растаможить без участия владельца, у 90%
катающихся на еврономерах нет никаких документов о праве собственности на автомобиль, только какие-то договора от липовых фирмочек :)

Ну так чинуши это и понимают: делают вид что идут на поступки. На самом деле срать им на пересичных.
BIGor
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