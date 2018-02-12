Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала...

Ratatui
очень даже наоборот
б*** мизер по сравнению с электоратом, который платил все эти годы по полной
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:16
Ratatui
очень даже наоборот
б*** мизер по сравнению с электоратом, который платил все эти годы по полной
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:28
Ну да мизер. Если исходить из их данных то машин на б*** под пол лимона. Владельцы этих машин как правило имеют семьи умножаем на три, а так же у всех родня кумовья и .т.д. итогого по выходу будет от 2х до 3х лимонов довольно активных избирателей. Не так всё просто как кажется.
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