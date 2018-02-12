RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дамо три місяці: нардеп розкрив,
що Рада підготувала...

Дамо три місяці: нардеп розкрив, що Рада підготувала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:16

Ratatui
очень даже наоборот
б*** мизер по сравнению с электоратом, который платил все эти годы по полной
PV
1
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 05.12.08
Подякував: 211 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:28

  PV написав:Ratatui
очень даже наоборот
б*** мизер по сравнению с электоратом, который платил все эти годы по полной


Ну да мизер. Если исходить из их данных то машин на б*** под пол лимона. Владельцы этих машин как правило имеют семьи умножаем на три, а так же у всех родня кумовья и .т.д. итогого по выходу будет от 2х до 3х лимонов довольно активных избирателей. Не так всё просто как кажется. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sea6 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нардеп стане співвласником РВС Банку
R2 » Пон 12 лют, 2018 22:37
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 12:34
un197824
Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці
R2 » Пон 12 лют, 2018 08:06
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 08:06
Aleksandr engineer
Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 13:01
2 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 16:45
o_a_linnyk
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4337)
16.02.2018 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.