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Цукерберг може продати акції Facebook на $13 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 23:37
Пропонуємо до обговорення:
За тиждень Цукерберг продав акцій на суму $108 млн. Але в самому факті продажу немає нічого незвичайного
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