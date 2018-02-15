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Цукерберг може продати
акції Facebook на $13 млрд

Цукерберг може продати акції Facebook на $13 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 23:37

Цукерберг може продати акції Facebook на $13 млрд

Пропонуємо до обговорення:
За тиждень Цукерберг продав акцій на суму $108 млн. Але в самому факті продажу немає нічого незвичайного

Дивися повний текст Цукерберг може продати акції Facebook на $13 млрд.
R2
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