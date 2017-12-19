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Dyson працює над цілою
лінійкою електромобілів

Dyson працює над цілою лінійкою електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:50

Dyson працює над цілою лінійкою електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
У вересні минулого року стало відомо, що Dyson, відомий виробник пилососів та сушарок, має намір випустити власний електромобіль. Однак, як повідомляє The Verge, тепер компанія заявляє про розробку цілої лінійки моделей.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:50

Это, конечно, очень интересный поворот "мы умеем делать пылесосы, давайте выйдем на рынок... электромобилей!"
Sommer
 
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