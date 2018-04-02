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Dyson працює над цілою
лінійкою електромобілів

Dyson працює над цілою лінійкою електромобілів
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:50

Dyson працює над цілою лінійкою електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
У вересні минулого року стало відомо, що Dyson, відомий виробник пилососів та сушарок, має намір випустити власний електромобіль. Однак, як повідомляє The Verge, тепер компанія заявляє про розробку цілої лінійки моделей.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:50

Это, конечно, очень интересный поворот "мы умеем делать пылесосы, давайте выйдем на рынок... электромобилей!"
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:40

  Sommer написав:Это, конечно, очень интересный поворот "мы умеем делать пылесосы, давайте выйдем на рынок... электромобилей!"

Наверно они хотят обойти всех на монопольном владении технологией уникальных аккумуляторов. До сих порт нет производителей твердотельных литий-ионных батарей, есть только обещания и планы.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:54

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У вересні минулого року стало відомо, що Dyson, відомий виробник пилососів та сушарок, має намір випустити власний електромобіль. Однак, як повідомляє The Verge, тепер компанія заявляє про розробку цілої лінійки моделей.

Дивися повний текст Dyson працює над цілою лінійкою електромобілів.


Это они делают пылесосы, увлажнители воздуха и фены ? эти?
koalla
 
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