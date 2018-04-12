Dyson працює над цілою лінійкою електромобілів

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У вересні минулого року стало відомо, що Dyson, відомий виробник пилососів та сушарок, має намір випустити власний електромобіль. Однак, як повідомляє The Verge, тепер компанія заявляє про розробку цілої лінійки моделей.
У вересні минулого року стало відомо, що Dyson, відомий виробник пилососів та сушарок, має намір випустити власний електромобіль. Однак, як повідомляє The Verge, тепер компанія заявляє про розробку цілої лінійки моделей.
У вересні минулого року стало відомо, що Dyson, відомий виробник пилососів та сушарок, має намір випустити власний електромобіль. Однак, як повідомляє The Verge, тепер компанія заявляє про розробку цілої лінійки моделей.