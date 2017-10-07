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У Херсоні в супермаркеті дали
здачу неіснуючою купюрою...

У Херсоні в супермаркеті дали здачу неіснуючою купюрою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:47

У Херсоні в супермаркеті дали здачу неіснуючою купюрою...

Пропонуємо до обговорення:
Жителю Херсона дали здачу купюрою в 220 гривень.

Дивися повний текст У Херсоні в супермаркеті дали здачу неіснуючою купюрою (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:47

Сдачу с чего? C 330 грн???
Sergeyy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:49

330! Каждому! А купюру на фото, походу, электрик рисовал :mrgreen:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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