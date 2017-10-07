Жителю Херсона дали здачу купюрою в 220 гривень.
Дивися повний текст У Херсоні в супермаркеті дали здачу неіснуючою купюрою (фото).
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:47
У Херсоні в супермаркеті дали здачу неіснуючою купюрою...
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Дивися повний текст У Херсоні в супермаркеті дали здачу неіснуючою купюрою (фото).
Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:49
330! Каждому! А купюру на фото, походу, электрик рисовал :mrgreen:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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