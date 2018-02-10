Про це сказано в законопроекті №7348, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.
Дивися повний текст Українських водіїв можуть змусити заправлятися біопаливом.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:27
Українських водіїв можуть змусити заправлятися біопаливом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українських водіїв можуть змусити заправлятися біопаливом.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:27
Добавляння мочі в пальне передбачено законодавством, чи власна ініціатива АЗС?
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:11
Так це просто празник якийсь! Тепер паливо буде розбавлене не просто «по понятіям», а ще й посилаючись на «закон» ))
Мені цікаво скільки авто з двигунами, в яких категорично заборонено використовувати біодобавки відразу стануть нерухомістю? о_0
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:12
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