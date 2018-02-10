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Українських водіїв можуть
змусити заправлятися біопаливом

Українських водіїв можуть змусити заправлятися біопаливом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:27

Українських водіїв можуть змусити заправлятися біопаливом

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в законопроекті №7348, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.

Дивися повний текст Українських водіїв можуть змусити заправлятися біопаливом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:27

Добавляння мочі в пальне передбачено законодавством, чи власна ініціатива АЗС?
злий клоун
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:11

Так це просто празник якийсь! Тепер паливо буде розбавлене не просто «по понятіям», а ще й посилаючись на «закон» ))
Мені цікаво скільки авто з двигунами, в яких категорично заборонено використовувати біодобавки відразу стануть нерухомістю? о_0
v_golub
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:12

  злий клоун написав:Добавляння мочі в пальне передбачено законодавством, чи власна ініціатива АЗС?

Биодобавки. Пока по личной инициативе работников АЗС, но с 2019-го официально должно быть не менее 3.4%.
antey1969
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