Україна потребує великих інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних, зазначили в місії.
Дивися повний текст МВФ радить Україні продавати держпідприємства.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:22
МВФ радить Україні продавати держпідприємства
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ радить Україні продавати держпідприємства.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:22
Продать нельзя. Где же тогда всякие бездельники будут просиживать штаны, а всякие чинуши кормиться ?
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:25
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