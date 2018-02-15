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МВФ радить Україні
продавати держпідприємства

МВФ радить Україні продавати держпідприємства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:22

МВФ радить Україні продавати держпідприємства

Пропонуємо до обговорення:
Україна потребує великих інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних, зазначили в місії.

Дивися повний текст МВФ радить Україні продавати держпідприємства.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:22

Продать нельзя. Где же тогда всякие бездельники будут просиживать штаны, а всякие чинуши кормиться ?
ssnet
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  ssnet написав:Продать нельзя. Где же тогда всякие бездельники будут просиживать штаны, а всякие чинуши кормиться ?

Вони проїдять накрадене та залишаться на звалищі / смітнику історії, як колись базарні голомозі братки 90-х
Всюдиносапхайчик
 
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