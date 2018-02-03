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МВФ радить Україні
продавати держпідприємства

МВФ радить Україні продавати держпідприємства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:35

Re: МВФ радить Україні продавати держпідприємства

Может МВФ не только советами поможет, но и покупателей найдёт? А то очередей иностранных инвесторов почему-то не наблюдается..
fokus
 
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