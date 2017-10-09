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Австралія звинуватила Росію
в створенні вірусу NotPetya

Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:43

Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya

Пропонуємо до обговорення:
Австралійська влада виступила зі звинуваченням на адресу Росії в створенні і розповсюдженні комп'ютерного вірусу NotPetya.

Дивися повний текст Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:43

Предлагаю и впредь: в сложных ситуациях назначать виновных тайным голосованием!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:48

Основное: "...и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу...."
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:50

Re: Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya

опять против белой и пушистой рассиюшки все сговорились !!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:18

После хозяина можно и холопам русских почморить. Хотя, справедливости ради, скорее всего это и были русские.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22

Что здесь в каментариях делают постоянно россияне постоянно с обвинениями в сторону Австралии и США ? Когда здесь наведут порядок, и уберут пропаганду?!
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:23

  PSPoldman написав:Ну, вирус это фигня. Я вот никак не дождусь, когда выкатят доказательства пирчастности Russia к сбитому ЭмЭйч-17. Три года и ничего кроме мультика на Нейшн Джиогрэфик А сколько визгов было!! Вот-вот сейчвс!! клоуны((


Здравствуйте! Я смотрю, вы недавно вышли из продолжительной комы!

Краткий пересказ прошедших двух лет:
1. В США выбрали Трампа президентом.
2. Биткойн стал популярным спекулятивным вложением денег.
3. В Голландии обнародован доклад по МН-17, в котором указано, что ракета "Бук" была российского производства.

Если нужна будет еще информация - обращайтесь.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:31

Re: Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya

Не, ну если сама австралийская разведка, тогда конечно.
Хотелось бы, правда, для полной уверенности услышать еще и мнение британских ученых..
fokus
 
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