Австралійська влада виступила зі звинуваченням на адресу Росії в створенні і розповсюдженні комп'ютерного вірусу NotPetya.
Дивися повний текст Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:43
Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:43
Предлагаю и впредь: в сложных ситуациях назначать виновных тайным голосованием!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:48
Основное: "...и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу...."
Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:50
Re: Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya
опять против белой и пушистой рассиюшки все сговорились !!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:18
После хозяина можно и холопам русских почморить. Хотя, справедливости ради, скорее всего это и были русские.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22
Что здесь в каментариях делают постоянно россияне постоянно с обвинениями в сторону Австралии и США ? Когда здесь наведут порядок, и уберут пропаганду?!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:23
Здравствуйте! Я смотрю, вы недавно вышли из продолжительной комы!
Краткий пересказ прошедших двух лет:
1. В США выбрали Трампа президентом.
2. Биткойн стал популярным спекулятивным вложением денег.
3. В Голландии обнародован доклад по МН-17, в котором указано, что ракета "Бук" была российского производства.
Если нужна будет еще информация - обращайтесь.
Додано: Суб 17 лют, 2018 07:31
Re: Австралія звинуватила Росію в створенні вірусу NotPetya
Не, ну если сама австралийская разведка, тогда конечно.
Хотелось бы, правда, для полной уверенности услышать еще и мнение британских ученых..
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