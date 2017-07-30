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В США струс мозку вже
визначають за аналізом крові

В США струс мозку вже визначають за аналізом крові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:56

В США струс мозку вже визначають за аналізом крові

Пропонуємо до обговорення:
Перший аналіз крові для визначення тяжкості струсу мозку отримав схвалення Управління з санітарного нагляду США (FDA).

Дивися повний текст В США струс мозку вже визначають за аналізом крові.
R2
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