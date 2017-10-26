Всі новинні ресурси, і англомовні, і домашні, багато говорять про те, що FDA виніс свій вердикт про IQOS.
Дивися повний текст IQOS: шкідливо чи ні. Що насправді сказали в американській FDA.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:37
IQOS: шкідливо чи ні. Що насправді сказали в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IQOS: шкідливо чи ні. Що насправді сказали в американській FDA.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:37
эта реклама ничему не противоречит, граждане ридахтары?
сброшу-ка я ссылочку в минздрав и нацкомсвязь
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:08
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