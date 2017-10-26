RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
IQOS: шкідливо чи ні. Що
насправді сказали в...

IQOS: шкідливо чи ні. Що насправді сказали в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:37

IQOS: шкідливо чи ні. Що насправді сказали в...

Пропонуємо до обговорення:
Всі новинні ресурси, і англомовні, і домашні, багато говорять про те, що FDA виніс свій вердикт про IQOS.

Дивися повний текст IQOS: шкідливо чи ні. Що насправді сказали в американській FDA.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:37

эта реклама ничему не противоречит, граждане ридахтары?
сброшу-ка я ссылочку в минздрав и нацкомсвязь
PV
1
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 05.12.08
Подякував: 211 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:08

Пробовали тут поискать:

http://google.com/
pathonsonkate
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111 і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У ДФС сказали, скільки грошей українці заплатили як...
R2 » Чет 26 жов, 2017 15:27
2 309
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2017 15:42
сова
МВФ, Гройсман та пенсії: що насправді змінить пенсійна рефор
R2 » П'ят 18 сер, 2017 15:15
1 330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 сер, 2017 15:15
Attero
В Укрзалізниці сказали, на які потяги подорожчають квитки
R2 » Сер 31 тра, 2017 14:21
1 424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 тра, 2017 14:21
zerocool
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4336)
16.02.2018 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.