В Україні перевірять стаж усіх пенсіонерів, розрахункова пенсія яких виявилася меншою за мінімальну.
Дивися повний текст У кого можуть забрати пенсії: названо умову.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:56
У кого можуть забрати пенсії: названо умову
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У кого можуть забрати пенсії: названо умову.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:56
То есть люди которым по 70+ лет например могут оказаться без пенсии? Найти работу в таком возрасте даже если позволяет здоровье практически нереально.. гнойсман и Ко просто их убьют голодом.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:22
ті кому за 70 відпрацювали на совок по 50 років. за них не переживай, а переживай за тих кому 40-60
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:29
Есть и такие люди. Например, некоторые жены на шее у мужей, были домохозяйками и не отработали и 5 лет.
Так же есть люди, которые отработали более 20 лет на рынках без оформления.
Вариантов много.
Но совсем без пенсии их не оставят. Дадут социальную.
Это точно.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:35
Никогда не понимал привязку пенсии к стажу. Если человекр проработал, например 5 лет и заплатил налогов/соцсборов больше чем другой за 30 лет, то почему ему не положена заработанная им пенсия ? Я точно знаю, что у меня не будет нужного количества лет стажа, потому не вижу смысла платить в соц фонд вообще. Буду сам заботиться о своем обеспечении на будущее. Другого выхода нет.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:39
Опять минимальщиков будут проверять. Может есть смысл с максимальщиков начать?
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:46
Весь позор, и глупость ситуации заключается в тот, что опять валят на МВФ, и пытаются использовать принятые законы задним числом.
Закон обратного действия не имеет.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:56
Вся горечь в том, что у нас закон что дышло.... все можно.
Могут перестать индексировать пенсии и из-за инфляции спустят их до социальной. И обратного действия закона не нарушат и пенсию урежут. Так кстати с научными пенсиями поступили.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:45
Как обьяснял в своих показаниях Турчинов, это МВФ требовал не вводить военное положение в 2014 году.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:01
Re: У кого можуть забрати пенсії: названо умову
Правильно - отнять у одних и поделить между собой. Жи по новому.
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