У кого можуть забрати пенсії: названо умову

Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:46

Весь позор, и глупость ситуации заключается в тот, что опять валят на МВФ, и пытаются использовать принятые законы задним числом.

Закон обратного действия не имеет.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!