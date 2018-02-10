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У кого можуть забрати
пенсії: названо умову

У кого можуть забрати пенсії: названо умову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:56

У кого можуть забрати пенсії: названо умову

Пропонуємо до обговорення:
В Україні перевірять стаж усіх пенсіонерів, розрахункова пенсія яких виявилася меншою за мінімальну.

Дивися повний текст У кого можуть забрати пенсії: названо умову.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:56

То есть люди которым по 70+ лет например могут оказаться без пенсии? Найти работу в таком возрасте даже если позволяет здоровье практически нереально.. гнойсман и Ко просто их убьют голодом.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:22

ті кому за 70 відпрацювали на совок по 50 років. за них не переживай, а переживай за тих кому 40-60
sdmitruk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:29

  Джон написав:То есть люди которым по 70+ лет например могут оказаться без пенсии? Найти работу в таком возрасте даже если позволяет здоровье практически нереально.. гнойсман и Ко просто их убьют голодом.


Есть и такие люди. Например, некоторые жены на шее у мужей, были домохозяйками и не отработали и 5 лет.
Так же есть люди, которые отработали более 20 лет на рынках без оформления.
Вариантов много.
Но совсем без пенсии их не оставят. Дадут социальную.

  sdmitruk написав:ті кому за 70 відпрацювали на совок по 50 років. за них не переживай, а переживай за тих кому 40-60


Это точно.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:35

Никогда не понимал привязку пенсии к стажу. Если человекр проработал, например 5 лет и заплатил налогов/соцсборов больше чем другой за 30 лет, то почему ему не положена заработанная им пенсия ? Я точно знаю, что у меня не будет нужного количества лет стажа, потому не вижу смысла платить в соц фонд вообще. Буду сам заботиться о своем обеспечении на будущее. Другого выхода нет.
civ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:39

Опять минимальщиков будут проверять. Может есть смысл с максимальщиков начать?
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:46

Весь позор, и глупость ситуации заключается в тот, что опять валят на МВФ, и пытаются использовать принятые законы задним числом.
Закон обратного действия не имеет.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:56

  zloy_ukr написав:Весь позор, и глупость ситуации заключается в тот, что опять валят на МВФ, и пытаются использовать принятые законы задним числом.
Закон обратного действия не имеет.


Вся горечь в том, что у нас закон что дышло.... все можно.

Могут перестать индексировать пенсии и из-за инфляции спустят их до социальной. И обратного действия закона не нарушат и пенсию урежут. Так кстати с научными пенсиями поступили.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:45

Как обьяснял в своих показаниях Турчинов, это МВФ требовал не вводить военное положение в 2014 году.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:01

Re: У кого можуть забрати пенсії: названо умову

Правильно - отнять у одних и поделить между собой. Жи по новому.
Black Jack - White Business
ruvex
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