У кого можуть забрати пенсії: названо умову

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До народа должно дойти, что Клименко и Гройсман и все остальные - это "друзья", которые иногда меняются местами. МВФу мы тоже до одного места и всегда были только этим местом. В Украине должно остаться макс 10 млн. здорового трудоспособного населения (а может и меньше), способного к физическому труду, умственный не предлагать. Но пенсионеры у нас оказались живучими (грустный сарказм). Уже и лекарства исчезают с аптек, взамен травят всякими никому не нужными "протызастуднымы". Тарифы на коммуналку подняли, а пенсионеры все еще выживают. Эврика, так давайте у них пенсию заберем!(((
Я с утра реально в акуе....есть новострой, очень приближенный к центру. Довелось узнать "классовый" состав соседей. Много программеров, пару моделей, телевизионщики, юристы/адвокаты. А где ребята хоть какие-то инженеры????((((
Пенсии - это непосильное бремя для бюджета нынешней Украины. Во многих странах, даже более богатых чем мы, таких как: Китай,Таиланд,Индия,Нигерия,Танзания,Гондурас,Иран,Филиппины, Вьетнам,Пакистан пенсии платятся только госслужащим. Остальные должны откладывать себе на старость в частных пенсионных фондах, или содержаться детьми.
zaton написав:До народа должно дойти, что Клименко и Гройсман и все остальные - это "друзья", которые иногда меняются местами. МВФу мы тоже до одного места и всегда были только этим местом. В Украине должно остаться макс 10 млн. здорового трудоспособного населения (а может и меньше), способного к физическому труду, умственный не предлагать. Но пенсионеры у нас оказались живучими (грустный сарказм). Уже и лекарства исчезают с аптек, взамен травят всякими никому не нужными "протызастуднымы". Тарифы на коммуналку подняли, а пенсионеры все еще выживают. Эврика, так давайте у них пенсию заберем!((( Я с утра реально в акуе....есть новострой, очень приближенный к центру. Довелось узнать "классовый" состав соседей. Много программеров, пару моделей, телевизионщики, юристы/адвокаты. А где ребята хоть какие-то инженеры????((((
В подтверждение ваших слов- надеюсь что все не пропустили мимо триумф рыгыоналв- "В Украине появились сразу две новые банковские группы.." Бывший министр финансов наверное устал отдыхать на берегах Испании, ну а цирк с Новинский видели
zaton написав:Я с утра реально в акуе....есть новострой, очень приближенный к центру. Довелось узнать "классовый" состав соседей. Много программеров, пару моделей, телевизионщики, юристы/адвокаты. А где ребята хоть какие-то инженеры????((((
"программер" - это один из многих видов специализации инженеров. хотя собственно люди называют "программерами" всех айтишников, из которых лишь часть реально пишет программы.
zaton написав:До народа должно дойти, что Клименко и Гройсман и все остальные - это "друзья", которые иногда меняются местами. МВФу мы тоже до одного места и всегда были только этим местом. В Украине должно остаться макс 10 млн. здорового трудоспособного населения (а может и меньше), способного к физическому труду, умственный не предлагать
почему тогда у нас вечная нехватка толковых специалистов, даже за неплохие деньги, а работники уровня "могу копать, могу не копать" валят в Польшу за неимением хорошо оплачиваемой работы здесь?
До уваги ЗМІ! Інформація про перевірку стажу пенсіонерів є фейком 16 Лютого 2018, 15:32 http://www.msp.gov.ua/news/14825.html Останнім часом, з посиланням на «джерело в Міністерстві соціальної політики», поширено повідомлення про те, що, начебто, на вимогу МВФ Пенсійний Фонд має перевірити стаж усіх пенсіонерів, розрахункова пенсія котрих є меншою за мінімальну. І в разі, якщо стажу не вистачає, то, мовляв, пенсію можуть зняти. У зв’язку з цим, Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що дана інформація не відповідає дійсності і є фейковою. Звертаємо увагу журналістів і просимо користуватись не сумнівними джерелами, невідомого походження, навіть якщо вони «працюють» у Міністерстві соціальної політики, а перевіреною, офіційно підтвердженою інформацією.