У кого можуть забрати пенсії: названо умову

Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:01

До народа должно дойти, что Клименко и Гройсман и все остальные - это "друзья", которые иногда меняются местами. МВФу мы тоже до одного места и всегда были только этим местом. В Украине должно остаться макс 10 млн. здорового трудоспособного населения (а может и меньше), способного к физическому труду, умственный не предлагать. Но пенсионеры у нас оказались живучими (грустный сарказм). Уже и лекарства исчезают с аптек, взамен травят всякими никому не нужными "протызастуднымы". Тарифы на коммуналку подняли, а пенсионеры все еще выживают. Эврика, так давайте у них пенсию заберем!(((



Я с утра реально в акуе....есть новострой, очень приближенный к центру. Довелось узнать "классовый" состав соседей. Много программеров, пару моделей, телевизионщики, юристы/адвокаты. А где ребята хоть какие-то инженеры????((((