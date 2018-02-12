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У кого можуть забрати
пенсії: названо умову

У кого можуть забрати пенсії: названо умову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:25

"Пенсионная реформа Владимира Гройсмана направлена на уменьшение количества пенсионеров, а не на повышение их пенсионных выплат. (Александр Клименко)
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:45

  sdmitruk написав:ті кому за 70 відпрацювали на совок по 50 років. за них не переживай, а переживай за тих кому 40-60

В архиве бумажка потерялась и все, стаж уменьшился или пропал. А при условии, что часть архивов предприятий находятся уже в других странах - вариантов не много. Так что, никто не застрахован.
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:01

Re: У кого можуть забрати пенсії: названо умову

До народа должно дойти, что Клименко и Гройсман и все остальные - это "друзья", которые иногда меняются местами. МВФу мы тоже до одного места и всегда были только этим местом. В Украине должно остаться макс 10 млн. здорового трудоспособного населения (а может и меньше), способного к физическому труду, умственный не предлагать. Но пенсионеры у нас оказались живучими (грустный сарказм). Уже и лекарства исчезают с аптек, взамен травят всякими никому не нужными "протызастуднымы". Тарифы на коммуналку подняли, а пенсионеры все еще выживают. Эврика, так давайте у них пенсию заберем!(((

Я с утра реально в акуе....есть новострой, очень приближенный к центру. Довелось узнать "классовый" состав соседей. Много программеров, пару моделей, телевизионщики, юристы/адвокаты. А где ребята хоть какие-то инженеры????((((
zaton
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:25

Пенсии - это непосильное бремя для бюджета нынешней Украины. Во многих странах, даже более богатых чем мы, таких как: Китай,Таиланд,Индия,Нигерия,Танзания,Гондурас,Иран,Филиппины, Вьетнам,Пакистан пенсии платятся только госслужащим.
Остальные должны откладывать себе на старость в частных пенсионных фондах, или содержаться детьми.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:28

  zaton написав:До народа должно дойти, что Клименко и Гройсман и все остальные - это "друзья", которые иногда меняются местами. МВФу мы тоже до одного места и всегда были только этим местом. В Украине должно остаться макс 10 млн. здорового трудоспособного населения (а может и меньше), способного к физическому труду, умственный не предлагать. Но пенсионеры у нас оказались живучими (грустный сарказм). Уже и лекарства исчезают с аптек, взамен травят всякими никому не нужными "протызастуднымы". Тарифы на коммуналку подняли, а пенсионеры все еще выживают. Эврика, так давайте у них пенсию заберем!((( Я с утра реально в акуе....есть новострой, очень приближенный к центру. Довелось узнать "классовый" состав соседей. Много программеров, пару моделей, телевизионщики, юристы/адвокаты. А где ребята хоть какие-то инженеры????((((

В подтверждение ваших слов- надеюсь что все не пропустили мимо триумф рыгыоналв- "В Украине появились сразу две новые банковские группы.." Бывший министр финансов наверное устал отдыхать на берегах Испании, ну а цирк с Новинский видели
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21

Re: У кого можуть забрати пенсії: названо умову

  zaton написав:Я с утра реально в акуе....есть новострой, очень приближенный к центру. Довелось узнать "классовый" состав соседей. Много программеров, пару моделей, телевизионщики, юристы/адвокаты. А где ребята хоть какие-то инженеры????((((


"программер" - это один из многих видов специализации инженеров. хотя собственно люди называют "программерами" всех айтишников, из которых лишь часть реально пишет программы.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:30

Re: У кого можуть забрати пенсії: названо умову

  zaton написав:До народа должно дойти, что Клименко и Гройсман и все остальные - это "друзья", которые иногда меняются местами. МВФу мы тоже до одного места и всегда были только этим местом. В Украине должно остаться макс 10 млн. здорового трудоспособного населения (а может и меньше), способного к физическому труду, умственный не предлагать


почему тогда у нас вечная нехватка толковых специалистов, даже за неплохие деньги, а работники уровня "могу копать, могу не копать" валят в Польшу за неимением хорошо оплачиваемой работы здесь?
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:03

Re: У кого можуть забрати пенсії: названо умову

До уваги ЗМІ! Інформація про перевірку стажу пенсіонерів є фейком
16 Лютого 2018, 15:32 http://www.msp.gov.ua/news/14825.html
Останнім часом, з посиланням на «джерело в Міністерстві соціальної політики», поширено повідомлення про те, що, начебто, на вимогу МВФ Пенсійний Фонд має перевірити стаж усіх пенсіонерів, розрахункова пенсія котрих є меншою за мінімальну. І в разі, якщо стажу не вистачає, то, мовляв, пенсію можуть зняти.
У зв’язку з цим, Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що дана інформація не відповідає дійсності і є фейковою. Звертаємо увагу журналістів і просимо користуватись не сумнівними джерелами, невідомого походження, навіть якщо вони «працюють» у Міністерстві соціальної політики, а перевіреною, офіційно підтвердженою інформацією.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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