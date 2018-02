Форуми / Казна: бюджет, податки,

Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:04 СЕМЬ ПРАВИЛ БЫСТРОГО ПОИСКА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ



В связи с тем, что база ежедневно пополняется гражданскими, уголовными, хозяйственными и административными делами, в целом она насчитывает около 30-ти миллионов решений и постановлений.



Пользователь, который не часто сталкивается с поиском решений с помощью данного сервиса хорошо знаком с ситуацией, когда после введения нескольких ключевых параметров на выходе получает список из… 2000-х решений!



Найденные записи можно отсортировать одним из двух способов:

по релевантности;

по дате принятия решения.

По умолчанию установлена сортировка по релевантности. Сортировка по дате принятия решения чаще всего используется при поиске наиболее «свежих» документов.



Если вы ищите информацию по конкретному делу (номер, дата, название суда) – это существенно облегчает ситуацию, но что делать, если вам необходим анализ существующей судебной практики?



Вашему вниманию семь способов быстрого поиска судебных решений, которые помогут сэкономить драгоценное время и силы.



Поиск по ключевым словам или по контексту

Для поиска документа по ключевым словам судебного решения необходимо ввести фрагмент текста (фразу или текст) в строку поиска и нажать кнопку [Поиск]. Однако здесь есть одно условие – текст должен содержать не менее двух символов.

Пример: при поиске по запросу «налог» будут найдены документы, содержащие слова налоговый, налоговая, налогообложение и т.д.



Поиск по точной фразе

Если вы ищете решение с какой-то точной фразой или словом, вам следует взять его в кавычки. В таком случае ЕГРСР выдаст вам документы, содержащие поисковый запрос в том виде, в котором вы его написали.

Пример: «уголовное дело об уклонении от уплаты налогов».



Поиск по одной части поискового слова

Поиск по одной части поискового слова осуществляется с помощью звездочки (*). Она заменяет один или несколько символов. Но при этом перед звездочкой должно быть не менее трёх символов. В противном случае поиск в Реестре по указанным параметрам не будет выполнен.

Если необходимо найти решение о налоговой накладной, в поле контекстного поиска можно ввести корень основного слова, а после него поставить звездочку.

Пример: наклад*.



Поиск с одним неизвестным – отсутствует точный номера дела

Если вы не знаете точный номер дела, но известна его часть – вместо неизвестного символа в ЕГРСР можно поставить знак (?).

Пример: решение № 654/1? 4-18.



Поиск одного из нескольких поисковых слов

Осуществляется с помощью логического оператора OR, который в обязательном порядке указывается заглавными буквами (CAPS). Реестр сформирует документы, содержащие одно из написанных вами слов или словосочетаний.

Пример: приостановление регистрации OR .



Поиск по нескольким поисковым запросам

По умолчанию пробел между поисковыми запросами означает, что поиск будет осуществляться одновременно по всем перечисленным словам. Однако если поиск в Реестре планируется делать не по отдельным словам, а по поисковым фразам, то целесообразно использовать такой логический оператор, как AND. Он, как и любой другой логический оператор, должен быть указан заглавными буквами.

По результатам поиска будет сформирован список документов, которые одновременно включают обе поисковые фразы.



Пример: неправильное взимание налогов AND выплачиваемых.

Другой оператор NOT используется, если необходимо найти документ, включающий в себя значение, которое указано к NOT, и не включает значения, указанного после NOT.



Пример: при поиске по запросу судебное решение NOT Львов будут найдены документы, содержащие словосочетание «судебное решение», но при этом не содержат слова «Львов».



Поиск с обязательным включением или исключением отдельных слов

Чтобы в Реестре найденные вами документы обязательно включали в себя определенное значение, перед поисковым словом нужно поставить знак + (плюс).



Пример: признание права собственности + земельный участок.

Если хотите, чтобы результат поиска в ЕГРСР не содержал определенного значения, перед таким поисковым словом нужно поставить знак — (минус).



Пример: наложение ареста – имущество.

Можно комбинировать варианты поиска с помощью скобок. При этом использование скобок в начале поискового запроса в Реестре не допускается.



Пример: признание права собственности AND (порядок наследования OR дом).



Кроме того в Украине было создано мобильное приложение, предоставляющее доступ в ЕГРСР с вашего смартфона.



Учебный центр налоговых консультантов напоминает, что 20-го февраля 2018 года стартует новый курс «Налоговое консультирование», который поможет Вам научиться:



ОПТИМИЗИРОВАТЬ уплату налогов в зависимости от типа бизнеса и законодательных новшеств 2018;

ЗАЩИТИТЬ свой бизнес — «подводные камни» налоговых проверок;

УЛУЧШИТЬ уровень компетентности в сфере налогообложения — нюансы и секреты судебной практики.



Кроме того в Украине было создано мобильное приложение, предоставляющее доступ в ЕГРСР с вашего смартфона.

Учебный центр налоговых консультантов напоминает, что 20-го февраля 2018 года стартует новый курс «Налоговое консультирование», который поможет Вам научиться:

ОПТИМИЗИРОВАТЬ уплату налогов в зависимости от типа бизнеса и законодательных новшеств 2018;
ЗАЩИТИТЬ свой бизнес — «подводные камни» налоговых проверок;
УЛУЧШИТЬ уровень компетентности в сфере налогообложения — нюансы и секреты судебной практики.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, ПРЕТЕНЗИЯХ ФИСКАЛОВ И МЕТОДАХ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА



9 февраля текущего года при поддержке Ассоциации «Налоги Украины» и Учебного центра налоговых консультантов состоялся семинар-практикум на тему «Налоговые проверки, безопасность и защита бизнеса». В семинаре приняли участие юристы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры и руководители компаний в Украине.



Лекторами выступили ведущие преподаватели Учебного центра – Светлана Васильчук и Наталия Мартынюк.



Светлана Васильчук – практикующий адвокат по налоговым спорам, экс-руководитель управления правовой работы и апелляционных обжалований в ГФСУ. Лектор рассказала участникам об основных “правилах поведения” предпринимателей в ходе налоговых проверок, алгоритме обжалования акта проверки и дала несколько советов о том, как избежать штрафов и доплат.



Светлана уделила внимание также правилам подачи возражений фискальным органам и основным причинам, по которым ГФСУ оставляет жалобы налогоплательщиков без рассмотрения.



Так, существует пять основных правил подачи возражений фискальным органам по итогам налоговой проверки:



Возражение следует подавать в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта проверки;

Не отправляйте возражение почтой, лучше всего подать его непосредственно тому специалисту ОГФС Украины, который непосредственно проводил проверку на вашем предприятии;

Приложите к возражению все документы, которые были прописаны в акте проверки, как отсутствующие и не предоставленные к проверке;

Перечень приложений следует сформировать в развернутом виде;

Укажите также, что хотите лично присутствовать во время рассмотрения возражений и укажите номер мобильного телефона для оперативной связи.

Почему ГФСУ оставляет жалобы без рассмотрения? Существует пять основных причин:



Отсутствует подпись должностного лица налогоплательщика;

Жалоба подписана анонимом или отсутствуют ФИО подписанта;

Отсутствует доверенность на представителя или она есть, но не заверена надлежащим образом;

Жалоба подана не в тот орган ГФСУ или подана, но пропущен срок её подачи;

Жалоба подана по вопросу, по которому ранее было принято решение (один и тот же предмет спора).

Наталия Мартынюк – адвокат по налоговым спорам и глава Ассоциации «Налоги Украины» поделилась с участниками семинара опытом адвокатской деятельности, рассказав о распространенных претензиях фискальных органов, правоотношениях с контрагентами, случаях из личной практики и последствиях фиктивного предпринимательства.



Лектор рассказала также о трёх основных аргументах признания сделки фиктивной с позиции фискальных органов:



не прослеживается связь сделки с хозяйственной деятельностью предприятия;

не понятен экономический смысл сделки;

сделка заключена с сомнительным («рисковым») контрагентом: открытые уголовные производства, обвинительный приговор суда, отсутствие по зарегистрированному месту нахождения, отсутствие штата, активов и пр.

Три совета налогоплательщикам:



у вас должно быть чёткое объяснение относительно того, для каких целей заключалась сделка, как она связана с хозяйственной деятельностью предприятия в целом, в чём её экономический смысл;

следует проявлять осторожность при подборе контрагентов, проверять их по критериям «рискованности» в реестрах ГФСУ. Кроме того по ссылке можно проверить добросовестность уплаты налогов бизнес-партнёром;

важным элементом признания сделки недействительной/ничтожной является направленность умысла стороны. Так, налоговый орган должен установить наличие преступного умысла у налогоплательщика, его направленность (как и каким интересам общества противоречит, как нарушает публичный порядок) и доказать наличие такого умысла в его действиях.

В конце семинара участники вступили в активную дискуссию – обмениваясь опытом и разбирая случаи из личной практики, каждый желающий проконсультировался у практикующих экспертов в сфере налогообложения.



Каждый участник семинара получил подарочный сертификат от Учебного центра, дающий право на скидку при оплате следующего курса «Налоговое консультирование», старт которого назначен на 20 февраля 2018 года!



Кроме того по ссылке можно проверить добросовестность уплаты налогов бизнес-партнёром;важным элементом признания сделки недействительной/ничтожной является направленность умысла стороны. Так, налоговый орган должен установить наличие преступного умысла у налогоплательщика, его направленность (как и каким интересам общества противоречит, как нарушает публичный порядок) и доказать наличие такого умысла в его действиях.

В конце семинара участники вступили в активную дискуссию – обмениваясь опытом и разбирая случаи из личной практики, каждый желающий проконсультировался у практикующих экспертов в сфере налогообложения.

Каждый участник семинара получил подарочный сертификат от Учебного центра, дающий право на скидку при оплате следующего курса «Налоговое консультирование», старт которого назначен на 20 февраля 2018 года! 