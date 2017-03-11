СЕМЬ ПРАВИЛ БЫСТРОГО ПОИСКА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

В связи с тем, что база ежедневно пополняется гражданскими, уголовными, хозяйственными и административными делами, в целом она насчитывает около 30-ти миллионов решений и постановлений.
Пользователь, который не часто сталкивается с поиском решений с помощью данного сервиса хорошо знаком с ситуацией, когда после введения нескольких ключевых параметров на выходе получает список из… 2000-х решений!
Найденные записи можно отсортировать одним из двух способов:
по релевантности;
по дате принятия решения.
По умолчанию установлена сортировка по релевантности. Сортировка по дате принятия решения чаще всего используется при поиске наиболее «свежих» документов.
Если вы ищите информацию по конкретному делу (номер, дата, название суда) – это существенно облегчает ситуацию, но что делать, если вам необходим анализ существующей судебной практики?
Вашему вниманию семь способов быстрого поиска судебных решений, которые помогут сэкономить драгоценное время и силы.
Поиск по ключевым словам или по контексту
Для поиска документа по ключевым словам судебного решения необходимо ввести фрагмент текста (фразу или текст) в строку поиска и нажать кнопку [Поиск]. Однако здесь есть одно условие – текст должен содержать не менее двух символов.
Пример: при поиске по запросу «налог» будут найдены документы, содержащие слова налоговый, налоговая, налогообложение и т.д.
Поиск по точной фразе
Если вы ищете решение с какой-то точной фразой или словом, вам следует взять его в кавычки. В таком случае ЕГРСР выдаст вам документы, содержащие поисковый запрос в том виде, в котором вы его написали.
Пример: «уголовное дело об уклонении от уплаты налогов».
Поиск по одной части поискового слова
Поиск по одной части поискового слова осуществляется с помощью звездочки (*). Она заменяет один или несколько символов. Но при этом перед звездочкой должно быть не менее трёх символов. В противном случае поиск в Реестре по указанным параметрам не будет выполнен.
Если необходимо найти решение о налоговой накладной, в поле контекстного поиска можно ввести корень основного слова, а после него поставить звездочку.
Пример: наклад*.
Поиск с одним неизвестным – отсутствует точный номера дела
Если вы не знаете точный номер дела, но известна его часть – вместо неизвестного символа в ЕГРСР можно поставить знак (?).
Пример: решение № 654/1? 4-18.
Поиск одного из нескольких поисковых слов
Осуществляется с помощью логического оператора OR, который в обязательном порядке указывается заглавными буквами (CAPS). Реестр сформирует документы, содержащие одно из написанных вами слов или словосочетаний.
Пример: приостановление регистрации OR .
Поиск по нескольким поисковым запросам
По умолчанию пробел между поисковыми запросами означает, что поиск будет осуществляться одновременно по всем перечисленным словам. Однако если поиск в Реестре планируется делать не по отдельным словам, а по поисковым фразам, то целесообразно использовать такой логический оператор, как AND. Он, как и любой другой логический оператор, должен быть указан заглавными буквами.
По результатам поиска будет сформирован список документов, которые одновременно включают обе поисковые фразы.
Пример: неправильное взимание налогов AND выплачиваемых.
Другой оператор NOT используется, если необходимо найти документ, включающий в себя значение, которое указано к NOT, и не включает значения, указанного после NOT.
Пример: при поиске по запросу судебное решение NOT Львов будут найдены документы, содержащие словосочетание «судебное решение», но при этом не содержат слова «Львов».
Поиск с обязательным включением или исключением отдельных слов
Чтобы в Реестре найденные вами документы обязательно включали в себя определенное значение, перед поисковым словом нужно поставить знак + (плюс).
Пример: признание права собственности + земельный участок.
Если хотите, чтобы результат поиска в ЕГРСР не содержал определенного значения, перед таким поисковым словом нужно поставить знак — (минус).
Пример: наложение ареста – имущество.
Можно комбинировать варианты поиска с помощью скобок. При этом использование скобок в начале поискового запроса в Реестре не допускается.
Пример: признание права собственности AND (порядок наследования OR дом).
Кроме того в Украине было создано мобильное приложение, предоставляющее доступ в ЕГРСР с вашего смартфона.
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