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У месенджері Skype виявлено
небезпечну вразливість

У месенджері Skype виявлено небезпечну вразливість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:11

У месенджері Skype виявлено небезпечну вразливість

Пропонуємо до обговорення:
Знайшов він її ще у вересні 2017 року і відразу ж написав про це в Microsoft, якій належать права на Skype. Про це пише ресурс itech.ua.

Дивися повний текст У месенджері Skype виявлено небезпечну вразливість.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:11

забавно, кое-что общее с "Петей" - атака конкретного приложения через подложенный файл обновлений. но там подменили прямо на серваке обновлений, а здесь требуется удаленный доступ к папке "Temp" жертвы, откуда обновлялка скайпа автоматом периодически подсасывает апдейты при появлении.
galex
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