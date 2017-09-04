Знайшов він її ще у вересні 2017 року і відразу ж написав про це в Microsoft, якій належать права на Skype. Про це пише ресурс itech.ua.
Дивися повний текст У месенджері Skype виявлено небезпечну вразливість.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:11
У месенджері Skype виявлено небезпечну вразливість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У месенджері Skype виявлено небезпечну вразливість.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:11
забавно, кое-что общее с "Петей" - атака конкретного приложения через подложенный файл обновлений. но там подменили прямо на серваке обновлений, а здесь требуется удаленный доступ к папке "Temp" жертвы, откуда обновлялка скайпа автоматом периодически подсасывает апдейты при появлении.
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