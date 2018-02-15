Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка)

Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:35

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины (превышение импорта над экспортом) в 2017 году составило $ 2,63 млрд. Годом ранее внешнеторговый баланс был сведен с профицитом $ 0,54 млрд.



При всем этом в 2017 негативное сальдо внешней торговли товарами составило $6,3 млрд, ухудшившись на 3,4 млрд долларов в сравнении с 2016 годом (в 2016 году негативное сальдо составило 2,9 млрд долларов).



Сальдо внешней торговли услугами в 2017 г. было положительным и составило $5,1 млрд. Экспорт услуг в 2017 составил $10,5 млрд, увеличившись на 5,9%, или на $578,6 млн 2016 г.



Внешняя торговля всё сильнее уходит в минус.