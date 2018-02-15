Експорт товарів і послуг з України за 2017 рік зріс на 16% - до $52,3 млрд.
Дивися повний текст Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка).
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:35
Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка)
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Дивися повний текст Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка).
Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:35
Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины (превышение импорта над экспортом) в 2017 году составило $ 2,63 млрд. Годом ранее внешнеторговый баланс был сведен с профицитом $ 0,54 млрд.
При всем этом в 2017 негативное сальдо внешней торговли товарами составило $6,3 млрд, ухудшившись на 3,4 млрд долларов в сравнении с 2016 годом (в 2016 году негативное сальдо составило 2,9 млрд долларов).
Сальдо внешней торговли услугами в 2017 г. было положительным и составило $5,1 млрд. Экспорт услуг в 2017 составил $10,5 млрд, увеличившись на 5,9%, или на $578,6 млн 2016 г.
Внешняя торговля всё сильнее уходит в минус.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:12
Впечатляющий рост внешней торговли страны.Дефицит в 2,5 миллиарда -мизерный.Страна,реформы в которой нам тут выдавали как прорыв (Джорджия уважаемого Михеила) за год продала товаров и услуг на 2.4 миллиарда зеленых,а импортировала на 7.5 миллиарда.Вот,где умение жить в долг.А США только за декабре имели дефицит внешней торговли в 50 миллиардов,за год же набежало более полутриллиона долларов минуса в торговле,а Китай,Германия,Япония и Мексика -наскладировали минимум по 50 миллиардов долларов плюсов в торговле с мировым гегемоном
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:30
В том,что путь на ассоциацию с ЕС правильный,показывают примеры Польши (экспорт в 200 миллиардов за год,Чехии-165 миллиардов,Венгрии 103 миллиарда и даже бедная Румыния экспортировала на 67 миллиардов долларов.Брюссель животворящий для бывших стран СЭВ
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:50
инфографика для лохов... в 2017 году просто выросла в два раза средняя цена на руду по сравнению с 2016, ну и на другие сырьевые группы товаров, потому и имеем рост экспорта в денежном выражении.
заслуги правительства в этом нет никакой
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:54
Хорошо бы увидеть структуру этого экспорта. Сдается мне, что основная часть этого роста явно не высокотехнологичная продукция.
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