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Україна збільшила експорт
до $52,3 млрд (інфографіка)

Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:35

Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Експорт товарів і послуг з України за 2017 рік зріс на 16% - до $52,3 млрд.

Дивися повний текст Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:35

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины (превышение импорта над экспортом) в 2017 году составило $ 2,63 млрд. Годом ранее внешнеторговый баланс был сведен с профицитом $ 0,54 млрд.

При всем этом в 2017 негативное сальдо внешней торговли товарами составило $6,3 млрд, ухудшившись на 3,4 млрд долларов в сравнении с 2016 годом (в 2016 году негативное сальдо составило 2,9 млрд долларов).

Сальдо внешней торговли услугами в 2017 г. было положительным и составило $5,1 млрд. Экспорт услуг в 2017 составил $10,5 млрд, увеличившись на 5,9%, или на $578,6 млн 2016 г.

Внешняя торговля всё сильнее уходит в минус.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:12

Впечатляющий рост внешней торговли страны.Дефицит в 2,5 миллиарда -мизерный.Страна,реформы в которой нам тут выдавали как прорыв (Джорджия уважаемого Михеила) за год продала товаров и услуг на 2.4 миллиарда зеленых,а импортировала на 7.5 миллиарда.Вот,где умение жить в долг.А США только за декабре имели дефицит внешней торговли в 50 миллиардов,за год же набежало более полутриллиона долларов минуса в торговле,а Китай,Германия,Япония и Мексика -наскладировали минимум по 50 миллиардов долларов плюсов в торговле с мировым гегемоном
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:30

В том,что путь на ассоциацию с ЕС правильный,показывают примеры Польши (экспорт в 200 миллиардов за год,Чехии-165 миллиардов,Венгрии 103 миллиарда и даже бедная Румыния экспортировала на 67 миллиардов долларов.Брюссель животворящий для бывших стран СЭВ
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:50

инфографика для лохов... в 2017 году просто выросла в два раза средняя цена на руду по сравнению с 2016, ну и на другие сырьевые группы товаров, потому и имеем рост экспорта в денежном выражении.

заслуги правительства в этом нет никакой
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rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:54

Хорошо бы увидеть структуру этого экспорта. Сдается мне, что основная часть этого роста явно не высокотехнологичная продукция.
MoGW
 
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