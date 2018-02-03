Така інформація міститься в офіційному документі, який компанія розіслала своїм акціонерам, пише Electrek.
Дивися повний текст Tesla заявила про випуск ювілейного, 300-тисячного електрокара.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:10
Tesla заявила про випуск ювілейного, 300-тисячного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla заявила про випуск ювілейного, 300-тисячного електрокара.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:10
А поки що Тесла виробляє 200 авто в день: це можна побачити зі статистики: http://www.usdebtclock.org/auto-sales.html
Навіть для США це наднизький рівень.
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