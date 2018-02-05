Існують дві моделі дорожнього збору.
Дивися повний текст Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це зроблено за кордоном.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22
Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це зроблено за кордоном.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:23
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:33
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:39
Хм, а в принципе вполне годная идея...
С б*** давно надо чтото решать, пусть хоть таким способом разруливают, если жестко решить вопрос яиц ни у кого нема.
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