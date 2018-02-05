RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Платний проїзд для авто на
іноземних номерах: як це...

Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22

Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...

Пропонуємо до обговорення:
Існують дві моделі дорожнього збору.

Дивися повний текст Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це зроблено за кордоном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80145
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22

Ну ка, в каких еще европейских странах есть виньетки ?
civ
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:23

  civ написав:Ну ка, в каких еще европейских странах есть виньетки ?


Австрия, Молдавия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария
sanyok
 
Повідомлень: 119
З нами з: 15.02.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:33

  sanyok написав: Австрия, Молдавия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария

Там це плата за автостради.
stronzo1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 26.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:39

Хм, а в принципе вполне годная идея...
С б*** давно надо чтото решать, пусть хоть таким способом разруливают, если жестко решить вопрос яиц ни у кого нема.
nechristeua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні в рази підскочили продажі імпортних вживаних авто
R2 » Суб 10 лют, 2018 20:41
3 155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 10:16
2XL
Іноземних партнерів для управління українською ГТС...
R2 » Вів 06 лют, 2018 09:35
8 313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 18:19
Shram
Фіскали порахували, скільки зняли штрафів з авто на...
R2 » Пон 05 лют, 2018 10:55
2 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 10:55
serg_vronsky
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12689)
16.02.2018 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.