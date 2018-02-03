Існують дві моделі дорожнього збору.
Дивися повний текст Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це зроблено за кордоном.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22
Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це зроблено за кордоном.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:23
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:33
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:39
Хм, а в принципе вполне годная идея...
С б*** давно надо чтото решать, пусть хоть таким способом разруливают, если жестко решить вопрос яиц ни у кого нема.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:42
Додано: Суб 17 лют, 2018 08:43
Додано: Суб 17 лют, 2018 08:45
А може все-таки зробити цивілізоване розмитнення і не парити людям мізки???
Додано: Суб 17 лют, 2018 08:54
Да, давно пора просто разрешить нерасторможенными ездить.
Страна в Европу идет?
Идет!
Флаги везде ЕС?
Везде!
На номерах даже протащили в ДСТУ?
Да
Ставки горы бюджетных платежей в Евро?
В Евро!
Почему нельзя ездить на Евпропейском номере и стать еще немножечко ближе к заветной декларируемой цели без растаможки дороже самой машины, но с регистрацией за 500 грн. на конкретное лицо в стране для решения юридических вопросов езды ?
....
???
Profit!
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:30
На профильном форуме по нефтепродуктов подсчитано было что в стоимости топлива на заправке до 45 процентов налогов акцизов и сборов. Казалось бы чего проще из этих средств выделять больше на ремонт дорог. Но тут у товагищей которые принимают решения включается хохольская логика. Зачем? Если можно придумать еще какой-то способ ободрать перес1чного громадянина под видом заботы о нем же естественно чтобы он ездил по нормальным дорогам.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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