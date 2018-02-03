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Платний проїзд для авто на
іноземних номерах: як це...

Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22

Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...

Пропонуємо до обговорення:
Існують дві моделі дорожнього збору.

Дивися повний текст Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це зроблено за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:22

Ну ка, в каких еще европейских странах есть виньетки ?
civ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:23

  civ написав:Ну ка, в каких еще европейских странах есть виньетки ?


Австрия, Молдавия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария
sanyok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:33

  sanyok написав: Австрия, Молдавия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария

Там це плата за автостради.
stronzo1
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:39

Хм, а в принципе вполне годная идея...
С б*** давно надо чтото решать, пусть хоть таким способом разруливают, если жестко решить вопрос яиц ни у кого нема.
nechristeua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:42

  civ написав:Ну ка, в каких еще европейских странах есть виньетки ?

В Германии нужно плакетку покупать. Много мест где можно проехать только не ниже зеленой плакетки (экологическая норма Евро 4 или Евро 3+фильтр)
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 08:43

  link654 написав:
  civ написав:Ну ка, в каких еще европейских странах есть виньетки ?

В Германии нужно плакетку покупать. Много мест где можно проехать только не ниже зеленой плакетки (экологическая норма Евро 4 или Евро 3+фильтр)


нема в Німеччині віньєток для легкових авто
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 08:45

А може все-таки зробити цивілізоване розмитнення і не парити людям мізки???
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 08:54

  nechristeua написав:Хм, а в принципе вполне годная идея...
С б*** давно надо чтото решать, пусть хоть таким способом разруливают, если жестко решить вопрос яиц ни у кого нема.


Да, давно пора просто разрешить нерасторможенными ездить.
Страна в Европу идет?
Идет!
Флаги везде ЕС?
Везде!
На номерах даже протащили в ДСТУ?
Да
Ставки горы бюджетных платежей в Евро?
В Евро!
Почему нельзя ездить на Евпропейском номере и стать еще немножечко ближе к заветной декларируемой цели без растаможки дороже самой машины, но с регистрацией за 500 грн. на конкретное лицо в стране для решения юридических вопросов езды ?
....
???
Profit!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:30

На профильном форуме по нефтепродуктов подсчитано было что в стоимости топлива на заправке до 45 процентов налогов акцизов и сборов. Казалось бы чего проще из этих средств выделять больше на ремонт дорог. Но тут у товагищей которые принимают решения включается хохольская логика. Зачем? Если можно придумать еще какой-то способ ободрать перес1чного громадянина под видом заботы о нем же естественно чтобы он ездил по нормальным дорогам.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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