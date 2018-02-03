Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...

Додано: Суб 17 лют, 2018 09:30

На профильном форуме по нефтепродуктов подсчитано было что в стоимости топлива на заправке до 45 процентов налогов акцизов и сборов. Казалось бы чего проще из этих средств выделять больше на ремонт дорог. Но тут у товагищей которые принимают решения включается хохольская логика. Зачем? Если можно придумать еще какой-то способ ободрать перес1чного громадянина под видом заботы о нем же естественно чтобы он ездил по нормальным дорогам.

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"