RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хакери навчилися зламувати
паролі на комп'ютерах через...

Хакери навчилися зламувати паролі на комп'ютерах через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:28

Хакери навчилися зламувати паролі на комп'ютерах через...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти з кібербезпеки компанії Trustwave Spiderlabs повідомили про те, що хакери знайшли спосіб зламувати комп'ютери за допомогою файлу Word.

Дивися повний текст Хакери навчилися зламувати паролі на комп'ютерах через файли Word.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80145
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:28

Достаточно перестать пользоваться Windows :) и практически все проблемы с угрозами будут решены раз и навсегда :)
vova_pochernin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 03.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:37

Или не пользоваться ими - виндовсами и офисами
civ
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через підвищення мінімальної зарплати влада забере у...
R2 » Чет 15 лют, 2018 21:47
2 110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 01:37
galex
У Херсоні навчилися робити гроші з пилу
R2 » Сер 14 лют, 2018 07:51
3 131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 12:51
Дваждыдвашник
В Україні тепер можна розлучатися через Facebook
R2 » Сер 14 лют, 2018 09:59
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 09:59
hodkonem36
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12689)
16.02.2018 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.