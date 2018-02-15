Експерти з кібербезпеки компанії Trustwave Spiderlabs повідомили про те, що хакери знайшли спосіб зламувати комп'ютери за допомогою файлу Word.
Дивися повний текст Хакери навчилися зламувати паролі на комп'ютерах через файли Word.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:28
Хакери навчилися зламувати паролі на комп'ютерах через...
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Дивися повний текст Хакери навчилися зламувати паролі на комп'ютерах через файли Word.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:28
Достаточно перестать пользоваться Windows :) и практически все проблемы с угрозами будут решены раз и навсегда :)
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