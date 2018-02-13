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«Держава-бізнес» без
чиновників: Омелян анонсував...

«Держава-бізнес» без чиновників: Омелян анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:07

«Держава-бізнес» без чиновників: Омелян анонсував...

Пропонуємо до обговорення:
Цифрова інфраструктура є хребтом, ключовим елементом майбутньої цифрової економіки, заявив Омелян.

Дивися повний текст «Держава-бізнес» без чиновників: Омелян анонсував перехід уряду в е-формат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:07

Мы когда нибудь от этого балабола дождемся отчета о то что он уже сделал, а не о том что он собирается делать?
vitali_kalinin
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