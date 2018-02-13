Цифрова інфраструктура є хребтом, ключовим елементом майбутньої цифрової економіки, заявив Омелян.
Дивися повний текст «Держава-бізнес» без чиновників: Омелян анонсував перехід уряду в е-формат.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:07
«Держава-бізнес» без чиновників: Омелян анонсував...
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Дивися повний текст «Держава-бізнес» без чиновників: Омелян анонсував перехід уряду в е-формат.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:07
Мы когда нибудь от этого балабола дождемся отчета о то что он уже сделал, а не о том что он собирается делать?
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