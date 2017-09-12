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Суд заарештував ТЦ «Магелан»

Суд заарештував ТЦ «Магелан»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:22

Суд заарештував ТЦ «Магелан»

Пропонуємо до обговорення:
Арешт накладений у ході суперечки між Сбербанком та компанією «Край Проперті» Анатолія Юркевича.

Дивися повний текст Суд заарештував ТЦ «Магелан».
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:22

Що таке Сбербанк?
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