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Російський ВТБ згортає
бізнес в Україні

Російський ВТБ згортає бізнес в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:06

Російський ВТБ згортає бізнес в Україні

Пропонуємо до обговорення:
ВТБ масово закриває відділення в Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві, повідомив журналістам глава другого за активами російського банку Андрій Костін.

Дивися повний текст Російський ВТБ згортає бізнес в Україні.
R2
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Сподіваюсь їх збитки будуть мільярдними :)
bodia1406
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:39

  bodia1406 написав:Сподіваюсь їх збитки будуть мільярдними :)

А нам, что от этого лучше станет жить, тысячи людей лишится работы, миллиарды выведут из страны, сотни тысяч кв.метров недвижимости останется без аренды.
sea6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:54

  sea6 написав: А нам, что от этого лучше станет жить, тысячи людей лишится работы, миллиарды выведут из страны, сотни тысяч кв.метров недвижимости останется без аренды.

нам стане краще, а вам гірше. для цього це і робиться
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:39

  kyiv7777 написав:
  sea6 написав: А нам, что от этого лучше станет жить, тысячи людей лишится работы, миллиарды выведут из страны, сотни тысяч кв.метров недвижимости останется без аренды.

нам стане краще, а вам гірше. для цього це і робиться


Тоб-то, якщо український бюджет не дополучить податки, люди залишаться без роботи, а Україна інвестицій, таким д..., як ти стане краще :) Як на мене, то від того, що банк вийде з України, виграє тільки російський бюджет, який не буде фінансувати українську економіку!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:39

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:46

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
ВТБ масово закриває відділення в Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві, повідомив журналістам глава другого за активами російського банку Андрій Костін.

Дивися повний текст Російський ВТБ згортає бізнес в Україні.

Буде мобайлонлі банк.
Один з кращих банків. Дистанційні сервіси працюють без відмов. Конкурентні ставки.
а з України він навряд чи піде. Нинішній політичний режим не буде вічним.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21

Re: Російський ВТБ згортає бізнес в Україні

  Всюдиносапхайчик написав:Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало


Красиво и достойно :) Но глупо, ввиду не знания
как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет
MrNice
 
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