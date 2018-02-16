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Російський ВТБ згортає бізнес в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:06
Пропонуємо до обговорення:
ВТБ масово закриває відділення в Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві, повідомив журналістам глава другого за активами російського банку Андрій Костін.
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R2
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:06
Сподіваюсь їх збитки будуть мільярдними :)
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bodia1406
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:39
bodia1406 написав:
Сподіваюсь їх збитки будуть мільярдними
А нам, что от этого лучше станет жить, тысячи людей лишится работы, миллиарды выведут из страны, сотни тысяч кв.метров недвижимости останется без аренды.
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sea6
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:54
sea6 написав:
А нам, что от этого лучше станет жить, тысячи людей лишится работы, миллиарды выведут из страны, сотни тысяч кв.метров недвижимости останется без аренды.
нам стане краще, а вам гірше. для цього це і робиться
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kyiv7777
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:39
kyiv7777 написав: sea6 написав:
А нам, что от этого лучше станет жить, тысячи людей лишится работы, миллиарды выведут из страны, сотни тысяч кв.метров недвижимости останется без аренды.
нам стане краще, а вам гірше. для цього це і робиться
Тоб-то, якщо український бюджет не дополучить податки, люди залишаться без роботи, а Україна інвестицій, таким д..., як ти стане краще
Як на мене, то від того, що банк вийде з України, виграє тільки російський бюджет, який не буде фінансувати українську економіку!
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Meridian
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:39
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:46
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
ВТБ масово закриває відділення в Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві, повідомив журналістам глава другого за активами російського банку Андрій Костін.
Дивися повний текст Російський ВТБ згортає бізнес в Україні
.
Буде мобайлонлі банк.
Один з кращих банків. Дистанційні сервіси працюють без відмов. Конкурентні ставки.
а з України він навряд чи піде. Нинішній політичний режим не буде вічним.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21
Всюдиносапхайчик написав:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало
Красиво и достойно
Но глупо, ввиду не знания
как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет
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MrNice
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