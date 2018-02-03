ВТБ масово закриває відділення в Україні, до літа залишить тільки один або два офіси в Києві, повідомив журналістам глава другого за активами російського банку Андрій Костін.
Дивися повний текст Російський ВТБ згортає бізнес в Україні.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:06
Російський ВТБ згортає бізнес в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський ВТБ згортає бізнес в Україні.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:39
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:54
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:39
Тоб-то, якщо український бюджет не дополучить податки, люди залишаться без роботи, а Україна інвестицій, таким д..., як ти стане краще Як на мене, то від того, що банк вийде з України, виграє тільки російський бюджет, який не буде фінансувати українську економіку!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:39
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:46
Буде мобайлонлі банк.
Один з кращих банків. Дистанційні сервіси працюють без відмов. Конкурентні ставки.
а з України він навряд чи піде. Нинішній політичний режим не буде вічним.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:21
Re: Російський ВТБ згортає бізнес в Україні
Красиво и достойно Но глупо, ввиду не знания
как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет
Додано: Суб 17 лют, 2018 01:58
Re: Російський ВТБ згортає бізнес в Україні
отлично , скатертью дорога, желательно так чтобы насовсем. Туда же расейский сбер и альфу. нех шастать.
Додано: Суб 17 лют, 2018 02:34
Дуже шкода що йдуть, один з найкращих банків в Україні по відношенню до клієнтів. Привати/ощади і близько не валялися, для них клієнт це непотрібна обуза.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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