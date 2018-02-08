Про це стало відомо із заяви глави відомства Сергія Савчука
Дивися повний текст Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне подорожчання.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:25
Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне подорожчання.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:25
Лучше бы в 2 раза повысили тариф на вывоз тех, кто выступает с такими предложениями. Народ с удовольствием заплатит. И вывезут... Вместе с мусором...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:31
тариф и так завышен более чем в два раза!
уберите монополию и рынок сам установит тарифы!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:36
Интересная арифметика, по этим подсчетам выходит, что 7 семей за месяц производят 1т. мусора? Круто.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:38
Как-то странно что при инфляции в 10% цены у нас поднимают на 50-100% в год
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:39
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:08
Re: Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...
А они способны на что то еще кроме повышения тарифов... а то что В "тени" находится 40% ВВП страны: с этим вы не хотите бороться?
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:35
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