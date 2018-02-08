Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...

Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:25

Лучше бы в 2 раза повысили тариф на вывоз тех, кто выступает с такими предложениями. Народ с удовольствием заплатит. И вывезут... Вместе с мусором...

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!