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Більше ніж удвічі: українців
може чекати ще одне...

Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:25

Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо із заяви глави відомства Сергія Савчука

Дивися повний текст Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне подорожчання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:25

Лучше бы в 2 раза повысили тариф на вывоз тех, кто выступает с такими предложениями. Народ с удовольствием заплатит. И вывезут... Вместе с мусором...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:31

тариф и так завышен более чем в два раза!
уберите монополию и рынок сам установит тарифы!
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:34

А вы думали зарплаты повысили что б вы маслом хлеб мазали?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:36

Интересная арифметика, по этим подсчетам выходит, что 7 семей за месяц производят 1т. мусора? :shock: Круто. :roll:
Mavka
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:38

Как-то странно что при инфляции в 10% цены у нас поднимают на 50-100% в год
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:39

  Mavka написав:Интересная арифметика, по этим подсчетам выходит, что 7 семей за месяц производят 1т. мусора? Круто.

"Много ржут". (с)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:39

Т9... )
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:08

Re: Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...

А они способны на что то еще кроме повышения тарифов... а то что В "тени" находится 40% ВВП страны: с этим вы не хотите бороться?
111111111
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:35

  111111111 написав:А они способны на что то еще кроме повышения тарифов... а то что В "тени" находится 40% ВВП страны: с этим вы не хотите бороться?

Как они будут бороться сами с собой?
PSL
 
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  #12>
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