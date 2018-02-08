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Більше ніж удвічі: українців
може чекати ще одне...

Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:51

PSL
А Вы, стало быть, все налоги платите и не в "тени"?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:57

Плоюбому это всё проделки руки Кремля!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:23

  Amid написав:PSL
А Вы, стало быть, все налоги платите и не в "тени"?

А он бизнесмен? Или дай угадаю.....нанимаемый работник должен пойти к начальству и заставить платить его белую з.п.?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:50

это зубажиння и геноцид!
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:55

Re: Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...

На этот год в бюджете предусмотрены рекордные субсидии - 70 млрд грн.
Красавцы.
Каждый кто платит, платит за себя и за неимущего соседа.
Могильщики государства
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:29

Re: Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...

Умиляют все новые инциативы, то сам сортируй мусор и думай, куда и как его пристроить (для бомжей, что ли: бутылки/стекло - отдельно, бутылки/пластик - отдельно, бумагу - отдельно...), то теперь вот повышение налога... А КУДА, спрашивается, идут бабки, которые УЖЕ "сидят" в цене КАЖДОГО товара (!) за утилизацию упаковки по закону "Об отходах"?! Кто их "распиливает"?!
Миша-клиент
 
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  #<12
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