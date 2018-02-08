PSL
А Вы, стало быть, все налоги платите и не в "тени"?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:57
Плоюбому это всё проделки руки Кремля!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:23
Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:55
Re: Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...
На этот год в бюджете предусмотрены рекордные субсидии - 70 млрд грн.
Красавцы.
Каждый кто платит, платит за себя и за неимущего соседа.
Могильщики государства
Прокремлевский тролль.
Додано: Суб 17 лют, 2018 07:29
Re: Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне...
Умиляют все новые инциативы, то сам сортируй мусор и думай, куда и как его пристроить (для бомжей, что ли: бутылки/стекло - отдельно, бутылки/пластик - отдельно, бумагу - отдельно...), то теперь вот повышение налога... А КУДА, спрашивается, идут бабки, которые УЖЕ "сидят" в цене КАЖДОГО товара (!) за утилизацию упаковки по закону "Об отходах"?! Кто их "распиливает"?!
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