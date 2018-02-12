На дивідендах в пайовому фонді і на відсотках за депозитом банкір заробив більше, ніж на своєму робочому місці.
Дивися повний текст Керівник Нацбанку Смолій розкрив свої мільйонні доходи за 2017 рік.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:26
Керівник Нацбанку Смолій розкрив свої мільйонні доходи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Керівник Нацбанку Смолій розкрив свої мільйонні доходи за 2017 рік.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:26
Ну да схема не меняется, доходы в офшоре - оттуда выводим дивиденты и на депозит в баночку.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:31
Честнейший человек, судя по количеству декларируемого дохода! А зачем ему вообще работать где-либо?
Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:43
Зато пенсионеров проверят на справедливость получения милости от государства. Капитализм для своих. "Восстанавливаем справедливость - возвращаем народу Украины то, что ему положено!" (Гройсман)
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:44
А что с Лерой?! Вот уж зима за февралем скоро растает... А она все никак не уволится!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:46
Re: Керівник Нацбанку Смолій розкрив свої мільйонні доходи..
хм, занятная личность.
судя по началу биография, мозги явно на месте. вопрос в том, насколько он их сохранил к 57 годам.
Яков Васильевич Смолий родился 1 февраля 1961 года в селе Вербовец (Тернопольская область, УССР).
В 1983 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности «Прикладная математика».
В 1983—1991 годах инженер-программист в нескольких организациях.
С 1991 года работает в банковской системе Украины:
1991—1994 годы — ведущий инженер, начальник компьютерного отдела, заместитель начальника Тернопольского областного управления НБУ;
1994—2005 годы — начальник управления автоматизации, заместитель председателя правления банка «Аваль»;
2006—2014 годы — директор по вопросам банковского бизнеса ООО «Престиж-груп»;
с апреля 2014 года — заместитель Председателя НБУ;
с октября 2016 года — первый заместитель Председателя НБУ;
с 10 мая 2017 года — исполняющий обязанности Председателя НБУ на время отпуска Валерии Гонтаревой.
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