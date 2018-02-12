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АЗС масово знижують
ціни на бензин і газ

АЗС масово знижують ціни на бензин і газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:32

АЗС масово знижують ціни на бензин і газ

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на пальне в роздрібних мережах почали дешевшати 12 лютого.

Дивися повний текст АЗС масово знижують ціни на бензин і газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:32

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papazina
 
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