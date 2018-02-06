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Влада США хоче зробити
SpaceX глобальним...

Влада США хоче зробити SpaceX глобальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:24

Влада США хоче зробити SpaceX глобальним...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Федеральної комісії зі зв'язку США Аджит Пай пропонує видати SpaceX дозвіл на надання послуг високошвидкісного доступу в інтернет за допомогою групи низькоорбітальних супутників.

Дивися повний текст Влада США хоче зробити SpaceX глобальним інтернет-провайдером.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:24

4G накороется раньше чем запустят)). Если цена на Starlink будет дешевая а скорость приемлема то кому нужен будет мобильный интернет? Низкоорбитальный спутник это не геостанционар на 30+ тысяч км..тут тарелки не надо..
Джон
 
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