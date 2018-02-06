|
|
Влада США хоче зробити SpaceX глобальним...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Голова Федеральної комісії зі зв'язку США Аджит Пай пропонує видати SpaceX дозвіл на надання послуг високошвидкісного доступу в інтернет за допомогою групи низькоорбітальних супутників.
Дивися повний текст Влада США хоче зробити SpaceX глобальним інтернет-провайдером
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80159
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:24
4G накороется раньше чем запустят)). Если цена на Starlink будет дешевая а скорость приемлема то кому нужен будет мобильный интернет? Низкоорбитальный спутник это не геостанционар на 30+ тысяч км..тут тарелки не надо..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама