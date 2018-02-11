Група кіберзлочинців, яка базується в Україні, вкрала у інвесторів криптовалюти на 50 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Українські хакери вкрали криптовалюту на 50 мільйонів доларів – ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:42
Українські хакери вкрали криптовалюту на 50 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські хакери вкрали криптовалюту на 50 мільйонів доларів – ЗМІ.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:42
Это все чепуха по сравнению с успехами СБУ и военной прокуратуры в этом же деле
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:47
Re: Українські хакери вкрали криптовалюту на 50 мільйонів...
Молодцы!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
реклама
|