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Приватбанк не зміг стягнути з телеканалу 1+1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:20
Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про стягнення 46,6 млн гривень.
Дивися повний текст Приватбанк не зміг стягнути з телеканалу 1+1 "футбольний" борг
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:20
А как же взыскивать с папиного канала??? хто ж позволит
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svetoch-10
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