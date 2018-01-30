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Приватбанк не зміг стягнути
з телеканалу 1+1...

Приватбанк не зміг стягнути з телеканалу 1+1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:20

Приватбанк не зміг стягнути з телеканалу 1+1...

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про стягнення 46,6 млн гривень.

Дивися повний текст Приватбанк не зміг стягнути з телеканалу 1+1 "футбольний" борг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:20

А как же взыскивать с папиного канала??? хто ж позволит
svetoch-10
 
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