Міністерство назвало фейковою інформацію про те, що якщо у пенсіонерів не вистачає стажу, то їхню пенсію нібито можуть зняти.
Дивися повний текст Мінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на вимогу МВФ стажу деяких пенсіонерів.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:00
Мінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на вимогу МВФ стажу деяких пенсіонерів.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:08
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