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Мінсоцполітики спростувало
інформацію про перевірки на...

Мінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:00

Мінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство назвало фейковою інформацію про те, що якщо у пенсіонерів не вистачає стажу, то їхню пенсію нібито можуть зняти.

Дивися повний текст Мінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на вимогу МВФ стажу деяких пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:00

Опровергло информацию о проверке или что по требованию МВФ?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:08

  Moimir написав:Опровергло информацию о проверке или что по требованию МВФ?


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