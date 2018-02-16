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Стало відомо, кому в Україні
перерахують пенсії за...

Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:30

Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила представник прес-служби суду.

Дивися повний текст Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за рішенням суду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:30

Ловко... в духе остальных реформ...

Шулера при власти были, шулера при власти остались.

Сначала внедряют максимальный размер пенсии, хвастая прогрессивностью новшества, да чтобы народ поменьше "смердел" (как любит говорить уважаемый Зорян&Шкиряк) нвсчет увеличения требований к стажу и возрасту выхода.

А затем решением суда по иску "обиженных и оскорбленных" ментов возвращают их огромные пенсии, начисляя все до копеечки задним числом.

Гениально!

И это при дыре Пенсионного Фонда уже порядка 200 млрд гривен в год.

Жгите дальше - нужно больше "реформ"
Detractoris
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