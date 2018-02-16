Про це повідомила представник прес-служби суду.
Дивися повний текст Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за рішенням суду.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:30
Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за рішенням суду.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:30
Ловко... в духе остальных реформ...
Шулера при власти были, шулера при власти остались.
Сначала внедряют максимальный размер пенсии, хвастая прогрессивностью новшества, да чтобы народ поменьше "смердел" (как любит говорить уважаемый Зорян&Шкиряк) нвсчет увеличения требований к стажу и возрасту выхода.
А затем решением суда по иску "обиженных и оскорбленных" ментов возвращают их огромные пенсии, начисляя все до копеечки задним числом.
Гениально!
И это при дыре Пенсионного Фонда уже порядка 200 млрд гривен в год.
Жгите дальше - нужно больше "реформ"
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