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Стало відомо, кому в Україні
перерахують пенсії за...

Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:30

Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила представник прес-служби суду.

Дивися повний текст Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за рішенням суду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:30

Ловко... в духе остальных реформ...

Шулера при власти были, шулера при власти остались.

Сначала внедряют максимальный размер пенсии, хвастая прогрессивностью новшества, да чтобы народ поменьше "смердел" (как любит говорить уважаемый Зорян&Шкиряк) нвсчет увеличения требований к стажу и возрасту выхода.

А затем решением суда по иску "обиженных и оскорбленных" ментов возвращают их огромные пенсии, начисляя все до копеечки задним числом.

Гениально!

И это при дыре Пенсионного Фонда уже порядка 200 млрд гривен в год.

Жгите дальше - нужно больше "реформ"
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 03:26

Detractoris

Да, у нас многие люди благодаря нашим "свободным" сми свято верят, что максимальная пенсия в стране - 10 тысяч. Но у судей (им-то закон не писан, как бы это они через суды своего не добились) - 25 тысяч. Теперь к ним еще и менты подтянутся.

Я не пенсионер, но как-то понемногу начинаю чувствовать себя негром рядом с белыми (часто корнями с Земли Обетованной) господами. Очень надеюсь, что белые господа помнят, что случилось с их коллегами в Гаити. Хотя страну они и так успешно почти в Гаити превратили
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 05:30

  max_us_ua написав:Detractoris

Да, у нас многие люди благодаря нашим "свободным" сми свято верят, что максимальная пенсия в стране - 10 тысяч. Но у судей (им-то закон не писан, как бы это они через суды своего не добились) - 25 тысяч. Теперь к ним еще и менты подтянутся.

Я не пенсионер, но как-то понемногу начинаю чувствовать себя негром рядом с белыми (часто корнями с Земли Обетованной) господами. Очень надеюсь, что белые господа помнят, что случилось с их коллегами в Гаити. Хотя страну они и так успешно почти в Гаити превратили

Горбатого могила исправит.
Судьи думают, что когда в очередной раз терпение у народа лопнет и они будут драпать как крысы по углам - мусора, в благодарность их спасут.
Подозреваю, в этот раз - зря :mrgreen:
EKO
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