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Гройсман пообіцяв запустити
Повітряний експрес до кінця року

Гройсман пообіцяв запустити Повітряний експрес до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:49

Гройсман пообіцяв запустити Повітряний експрес до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України має намір завершити будівництво швидкісного залізничного сполучення з міжнародним аеропортом Бориспіль (Повітряний експрес) в грудні 2018 року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:49

Проехать на електротяге 37.4 км за 120 грн ?! Круто!! Да на Тесле возить народ будет дешевле.
LutsMan
 
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