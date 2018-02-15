Уряд України має намір завершити будівництво швидкісного залізничного сполучення з міжнародним аеропортом Бориспіль (Повітряний експрес) в грудні 2018 року.
Дивися повний текст Гройсман пообіцяв запустити Повітряний експрес до кінця року.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:49
Гройсман пообіцяв запустити Повітряний експрес до кінця року
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Дивися повний текст Гройсман пообіцяв запустити Повітряний експрес до кінця року.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:49
Проехать на електротяге 37.4 км за 120 грн ?! Круто!! Да на Тесле возить народ будет дешевле.
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