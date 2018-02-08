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ArcelorMittal почав закупівлі
вугілля та коксу в Росії

ArcelorMittal почав закупівлі вугілля та коксу в Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:03

ArcelorMittal почав закупівлі вугілля та коксу в Росії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст ArcelorMittal почав закупівлі вугілля та коксу в Росії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:03

А воюем мы с кем не подзабыли А ?
cia
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