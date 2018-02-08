Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст ArcelorMittal почав закупівлі вугілля та коксу в Росії.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:03
ArcelorMittal почав закупівлі вугілля та коксу в Росії
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Дивися повний текст ArcelorMittal почав закупівлі вугілля та коксу в Росії.
Додано: Суб 17 лют, 2018 01:19
Так воюем, что за 2017 год товарооборот почти на 30% нарастили в долларе, по сравнению с 2016.
В Европу через жony!
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